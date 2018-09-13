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Четверг, 13 сентября 2018, 12:26 мск

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Александр Моор похвалил собственные выборы

Фото – сайт правительства Тюменской области

Александр Моор официально зарегистрирован в качестве избранного губернатора Тюменской области. Такое решение единогласно принял облизбирком на заседании 13 сентября. «В соответствии с законом избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50 % голосов избирателей», – сказал председатель комиссии Игорь Халин и вручил Моору удостоверение.

«Я благодарю избирателей за поддержку. Как всегда в Тюменской области выборы прошли на высоком уровне. Результаты голосования отражают мнение жителей региона», – заявил новый губернатор.

В единый день голосования, 9 сентября, Тюмень вошла в тройку российских городов, где было замечено больше всего нарушений на выборах. На одном из участков, к примеру, на видео зафиксировали, как член избирательной комиссии (УИК №2273) берет бюллетени из принтера и кладет на стол к остальным бюллетеням. О нарушениях заявляли и в автономных округах. Так, в Надыме член участковой избирательной комиссии Андрей Бабушкин заявил, что Александр Моор получил гораздо меньше голосов, чем было указано официально.

В Югре голосование на выборах губернатора можно назвать протестным. Явка там составила всего 35%, при этом более 50 процентов голосов избирателей отдано за соперников Моора – коммуниста Ивана Левченко, либерал-демократа Артема Зайцева и справороса Владимира Пискайкина. Кроме того, югорчане испортили 17,3 тыс. бюллетеней. Напомним, основным кандидатом на выборах был Александр Моор, который в начале июля поддержал повышение пенсионного возраста и тайно отправил в Госдуму РФ положительный отзыв на пенсионную реформу.

Тюмень, служба информации

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