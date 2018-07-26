Власти Тюменской области не смогли объяснить, почему поддержали пенсионную реформу

Власти Тюменской области не смогли объяснить, почему одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян. На просьбу аргументировать свою позицию и объяснить, почему правительство скрыло от населения факт направления в Госдуму положительного отзыва на пенсионную реформу, «Новый День» адекватного ответа не получил.

«Обсуждение проекта изменений организует Федеральное Собрание РФ, всероссийские политические партии, федеральные общественные институты и организации, – говорится в ответе пресс-службы губернатора Тюменской области. – Представители регионального правительства принимают участие в таких обсуждениях в качестве приглашенной стороны. Например, 12 июля в открытом обсуждении с участием общественных организаций, СМИ в Тюменской областной Думе, где открыто разъясняли позицию правительства по этому вопросу».

Стоит отметить, что в СМИ, присутствовавших на указанном круглом столе, не было приведено ни одной цитаты ни одного тюменского чиновника относительно пенсионной реформы. Если только не считать слова заместителя губернатора, директора областного департамента социального развития Ольги Кузнеческих, фигурирующие в материале «Тюменской линии». Она заявила, что в любом вопросе необходимо заниматься просвещением, в частности объяснять детям еще в школе о важности выбора востребованной профессии, которая будет давать возможность заниматься любимым делом до преклонного возраста.

Ни на сайте областной думы, в которой проходил круглый стол, ни на сайте правительства 12 июля не появилось никаких материалов о позиции тюменских властей относительно пенсионной реформы и уж тем более о положительном отзыве на законопроект за подписью вице-губернатора Сергея Сарычева.

Попытка получить развернутый ответ у пресс-секретаря врио губернатора Александра Моора не увенчалась успехом. «Правительство всегда поддерживает интересы населения», – сообщил «Новому Дню» Андрей Осипов. На замечание о том, что население как раз активно выступает против пенсионной реформы, он сказал, что не может больше дать никаких комментариев.

Напомним, в начале июля чиновники направили в Госдуму РФ положительные отзывы на пенсионную реформу. Также поступили депутаты тюменской областной думы. Отзывы были отправлены тайно, их существование опровергали, однако «Новому Дню» удалось найти документы. Кроме тюменцев законопроект официально одобрили власти Югры и ЯНАО. Пока только ямальские чиновники попытались аргументировать свою позицию относительно повышения пенсионного возраста.

Тюмень, служба информации

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