В правительстве Ямала рассказали, зачем поддержали пенсионную реформу

В правительстве Ямала объяснили, почему поддержали пенсионную реформу и почему вице-губернатор Ирина Соколова отправила в Госдуму положительный отзыв на неё. Накануне агентство «Новый День» опубликовало документы с комментариями чиновников и депутатов «тюменской матрёшки».

Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, реформу решено поддержать, так как она коснётся не всех пенсионеров округа. В частности, не грозит повышение пенсионного возраста оленеводам, охотникам, рыболовам, ведущим традиционный образ жизни, и многодетным матерям. «Действие законопроекта и условия назначения страховой пенсии по старости не распространяются на 26 категорий граждан. Среди них – женщины, воспитывающие двух и более детей и имеющие двенадцатилетний стаж работы на Ямале, либо женщины, воспитывающие пятерых и более детей и не имеющие трудового стажа. А также мужчины и женщины, ведущие традиционный образ жизни коренных народов Севера», – пояснили свою позицию в окружной администрации.

Власти Ямала посчитали: изменения пенсионного возраста не коснутся почти 25 тыс. ямальских пенсионеров (пятая часть всех ямальских пенсионеров по старости). «Кроме того, законопроект в нынешней редакции гарантирует право досрочной пенсии для жителей Крайнего Севера», – уточнили в пресс-службе. Ранее премьер Дмитрий Медведев называл новые сроки выхода на пенсию для северян. «Для тех, кто проработал в особых климатических условиях Крайнего Севера, приравненных местностях, пошагово выход на пенсию будет осуществляться для мужчин – в 60 лет, для женщин – в 58 лет», – говорил Медведев. Напомним, сейчас северяне уходят на пенсию в 50 и 55 лет соответственно.

Кроме того, в новой редакции пенсионного закона говорится, что социальные пенсии нетрудоспособным гражданам, представителям КМНС, будут выплачиваться не в 50 и 55 лет, а в 60 и в 58 лет.

В администрации ЯНАО добавили, что в округе продолжают обсуждать реформу.

Напомним, законопроект в первом чтении одобрен Госдумой в четверг, 19 июля 2018 года. «За» проголосовали все единороссы, представляющие «тюменскую матрёшку» в нижней палате парламента.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.07.18

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