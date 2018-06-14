Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста для северян

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера.

«Для тех, кто проработал в особых климатических условиях Крайнего Севера, приравненных местностях, пошагово выход на пенсию будет осуществляться для мужчин – в 60 лет, для женщин – в 58 лет», – сообщил премьер-министр в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Сейчас северяне выходят на пенсию раньше – женщины в 50, мужчины – в 55 лет. Таким образом, им придется работать дольше на 8 и 5 лет соответственно. Обычным россиянам пенсионный возраст хотят повысить до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

По словам премьер-министра, это необходимо, чтобы обеспечить рост пенсий. Переходный период будет введен с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин в 2034 году. «Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсии сверх уровня инфляции. И в целом переходный период даст возможность синхронизировать изменение пенсионного возраста и дальнейшее, более активное развитие социальной сферы», – сказал Дмитрий Медведев.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 14.06.18

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