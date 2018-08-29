Депутаты Югры и Ямала прогнозируют изменение северных пенсий после заявления Путина

Глава госудраства Владимир Путин в своём заявлении о необходимости повысить пенсионный возраст ничего не сказал о пенсиях для проживающих в районах Крайнего Севера. Он лишь упомянул, что считает нужным сохранить «действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера». Региональные депутаты полагают, что с учётом его новых вводных пенсионный возраст северян вырастет не столь значительно, как предполагалось ранее.

В июне 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал о предложениях правительства, которые касаются жителей Крайнего Севера. «Для тех, кто проработал в особых климатических условиях Крайнего Севера, приравненных местностях, пошагово выход на пенсию будет осуществляться для мужчин – в 60 лет, для женщин – в 58 лет», – сообщил премьер-министр. Напомним, сейчас это 50 и 55 лет соответственно.

В среду, 29 августа, Владимир Путин озвучил свои предложения по пенсионной реформе, которая обсуждается правительством и Госдумой. Он назвал обоснованным повышение пенсионного возраста, но заявил, что для женщин планка задрана слишком высоко. Если ранее правительство предлагало установить выход возраста на пенсию для женщин с 63 лет, то глава государства назвал новый срок – с 60 лет. Для мужчин он послаблений не сделал.

В «северных» регионах ждут, что за этим заявлением последует и корректировка по жителям Крайнего Севера. Вице-спикер заксобрания Ямала Виктор Казарин предположил в беседе с агентством «Новый День», что новый возраст для жителей этих территорий может быть таким: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Как добавила другой вице-спикер Елена Зленко, новые предложения после вводных Путина может озвучить правительство РФ.

Зампредседателя думы ХМАО Александр Сальников, который ранее подписал положительный отзыв на пенсионную реформу от имени регионального парламента, согласен с северными коллегами.

Со своим заявлением глава государства Владимир Путин выступил 29 августа 2018 года. Ранее реформу одобрили в Госдуме в первом чтении. Все три региона Тюменской области – ХМАО, ЯНАО и Тюменская область отправили положительные отзывы на проект закона.

Салехард, служба информации

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