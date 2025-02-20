В России число пенсионеров выросло впервые с 2018 года

В России выросло число пенсионеров, состоящих на учете в Социальном фонде. Показатель увеличился впервые за шесть лет. В основном увеличилась численность работающих пенсионеров – на фоне возврата индексации их выплат.

По состоянию на 1 января 2025 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) составило 41,17 млн человек, увеличившись за год на 94 тыс. человек, или 0,2%, пишет РБК со ссылкой на данные СФР. Сведения не включают в себя пенсионеров в новых регионах России, а также получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых и правоохранительных ведомств.

Численность пенсионеров выросла впервые с 2018 года. В последующие годы количество граждан на пенсии сокращалось. Основные причины – поэтапное увеличение пенсионного возраста в ходе пенсионной реформы (началась в 2019 году) и временное превышение смертности над нормой на фоне пандемии коронавируса. За 2023 год пенсионеров стало меньше на 700 тыс. человек.

Значительный прирост численности произошел в категории официально работающих пенсионеров: в 2024 году их стало больше на 343 тыс. человек – 8,2 млн (и на 373 тыс. больше за четвертый квартал). Численность неработающих пенсионеров по итогам прошлого года, напротив, сократилась – на 248 тыс. человек, до 32,96 млн.

В последний раз прирост количества официально трудоустроенных пенсионеров фиксировался в 2015 году. Однако в дальнейшем их число шло вниз. Это совпало с отменой индексации пенсий работающих пенсионеров, которая вступила в силу в 2016 году. В 2024 году решение об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров было упразднено.

Рост числа работающих пенсионеров обусловлен еще и дефицитом кадров. На российском рынке труда появляется все больше предложений для лиц старших возрастов. Особенно это актуально для бюджетного сектора – здравоохранения и образования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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