Силуанов заверил, что пенсии проиндексируют как положено

В проекте нового федерального бюджета предусмотрена индексация выплат пенсионерам, в том числе работающим. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«В текущем году мы приняли важное решение – возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Начиная со следующего года эта индексация будет реализовываться. Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», – уточнил министр (цитата по ТАСС).

Напомним, средний размер социальной пенсии в России в 2025 году составит 15 456 рублей после индексации на 14,75%, которая запланирована с 1 апреля 2025 года, говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на ближайшую трехлетку.

Вместе с тем предусматривается индексация на 7,5% страховой пенсии, средний уровень которой к концу 2025 года должен составить 23 481,22 рубля, и страховой пенсии по старости, размер которой в среднем достигнет 24 059,12 рубля.

Москва, Елена Володина

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