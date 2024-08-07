Хватает только на еду, лекарства и ЖКХ: финансист назвал главные траты российских пенсионеров

Самыми большими статьями расходов у российских пенсионеров являются траты на продукты и оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью «Российской газете».

По его словам, миф о высоких пенсиях и миллионах под матрацем касается минимального числа пенсионеров. «Есть пенсионеры, которые работали на очень хороших должностях, сделали накопления. Но их буквально единицы. У нас сейчас количество лиц, которые получают свыше 250 тыс. рублей в месяц, 3,7%. У нас неоткуда взяться большому количеству старушек, у которых под матрасом миллионы», – пояснил он.

«Одна из проблем нашей экономики заключается в очень плоском спросе, в первую очередь это касается пенсионеров. Основные статьи расходов – это продукты питания, коммунальные услуги. В расходах пенсионеров 50% составляют продукты. Кроме того, большими статьями расходов становятся траты на лекарства и другие товары и услуги для поддержания здоровья и лечения заболеваний», – уточнил Сафонов.

По его оценке, «заморозка» пенсий сказывалась не только на уровне жизни людей старшего возраста, но и приводила к потерям бюджета и фондов примерно в 190 млрд рублей ежегодно. Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам позволит сделать его более разнообразным, предложить больше товаров и услуг, рассчитанных на старшую возрастную категорию и создать так называемую «серебряную экономику».

«У нас 41 миллион пенсионеров, которые создают объем спроса в 11 триллионов рублей. Дополнительные расходы бюджета на индексацию пенсий в 2025 году составят 96 млрд рублей, в 2026 – 177 млрд, в 2027 году – 260 млрд. Это дополнительные деньги, которые создадут потребительский спрос и пойдут в экономику», – пояснил Сафонов.

Москва, Анастасия Смирнова

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