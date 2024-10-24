Индексация пенсий: Госдума приняла в первом чтении бюджет Социального фонда

Необходимые средства на индексацию пенсий работающим и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года запланированы в бюджете Социального фонда: граждане начнут получать повышенные выплаты уже в декабре. Об этом сообщил глава фонда Сергей Чирков, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, на индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 января выделяется более 106 млрд рублей.

«Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть... Соответственно в январе уже наши граждане – и работающие, и неработающие получат сумму пенсии с счетом индексации. Более того, как вы знаете, у нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации многие выплачены»,– сказал Чирков.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Предполагается, что в 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составит около 24 тысяч рублей в месяц. Средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей после индексации на 14,75%, которая запланирована с 1 апреля 2025 года.

Москва, Светлана Антонова

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