В России за два года резко сократился дефицит пенсионной системы

Работники в России оплачивают свыше 85% пенсий пожилых, еще два года назад показатель был значительно ниже. Об этом свидетельствуют данные Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонд). По мнению аналитиков, сокращение дефицита пенсионной системы стало возможным из-за резкого роста зарплат.

«В российской системе солидарного пенсионного обеспечения (когда пенсии нынешним пожилым финансируют работающие поколения) в 2024 году произошел резкий сдвиг: взносы работодателей с зарплат работников в части обязательного пенсионного страхования позволили профинансировать 86% расходов на выплату страховой пенсии по старости – против 75% в 2023 году и 67% в 2022-м», – пишет РБК.

Пенсионная система в России всегда была дефицитна. Растущий дисбаланс, покрывавшийся трансфертами из федерального бюджета, и стал причиной решения о поэтапном повышении пенсионного возраста, принятого в 2018 году. Согласно проекту бюджета Соцфонда, в 2025 году коэффициент может возрасти до 92% (прогнозируемые взносы на обязательное пенсионное страхование – 10,05 трлн рублей, расходы на выплату страховой пенсии – 10,94 трлн рублей).

В первую очередь на сокращение дисбаланса пенсионной системы повлиял рост заработных плат на фоне кадрового голода. В результате увеличился объем поступлений страховых взносов. По данным Росстата, номинальные зарплаты в России в январе-ноябре 2024 года выросли на 17,8% к январю-ноябрю 2023-го.

Тем временем, снижается число выходящих на пенсию вследствие повышения пенсионного возраста. Из-за реформы часть тех, кто должен был бы выйти на пенсию, задерживаются на рынке труда. С 2017 года численность пенсионеров в России, получающих страховую пенсию, снизилась на 2,3 млн человек.

Кроме того, индексация пенсий осуществляется по уровню инфляции, а не по динамике роста средней зарплаты. Поскольку номинальный рост зарплат, как правило, опережает уровень инфляции, разница между расходами на выплату пенсий и поступлениями взносов сокращается.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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