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Понедельник, 8 июля 2024, 20:11 мск

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Путин проиндексировал пенсии работающим пенсионерам

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно принятому закону, после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будут выплачиваться страховая пенсия и фиксированная выплата к страховой пенсии, в размерах, установленных на конец 2024 года.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Правительство РФ, которое тогда возглавлял главный «единоросс» Дмитрий Медведев, объяснило этот шаг необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда, причем в кабмине были уверены, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие.

Проблему возвращения индексации неоднократно обсуждали в Госдуме, но правительство каждый раз блокировало законопроекты при поддержке фракции «Единая Россия». В конце 2020 года этот вопрос поднял лично президент РФ Владимир Путин, поручив кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации. Спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по этой теме.

Позже в Кремле и кабинете министров неоднократно заверяли, что вопрос прорабатывается. Однако положительное решение так и не было принято, пока глава государства не выступил с инициативой на недавнем Петербургском международном экономическом форуме.

Москва, Елена Володина

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