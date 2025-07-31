В 2025 году россияне не выходят на пенсию из-за реформы

В 2025 году жители России не выходят на пенсию по старости. Это связано с увеличением пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

«В 2025 году, в соответствии с графиком перехода к новому пенсионному возрасту, на пенсию по старости не выходили. Это связано с постепенным увеличением пенсионного возраста», – пояснил агентству профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Согласно федеральному закону, переходный период на новый пенсионный возраст продлится десять лет: с 2019 по 2028 год. С 2019 по 2022 год пенсионный возраст ежегодно увеличивали на полгода. Поэтому граждане РФ выходили на пенсию каждый год.

Тогда как с 2023 по 2028 год пенсионный возраст начал увеличиваться на год, поэтому российские граждане вышли на пенсию по старости в 2024 году, а следующие выходы состоятся в 2026 и в 2028 годах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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