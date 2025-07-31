российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 июля 2025, 12:58 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В 2025 году россияне не выходят на пенсию из-за реформы

В 2025 году жители России не выходят на пенсию по старости. Это связано с увеличением пенсионного возраста, передает РИА «Новости».

«В 2025 году, в соответствии с графиком перехода к новому пенсионному возрасту, на пенсию по старости не выходили. Это связано с постепенным увеличением пенсионного возраста», – пояснил агентству профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Согласно федеральному закону, переходный период на новый пенсионный возраст продлится десять лет: с 2019 по 2028 год. С 2019 по 2022 год пенсионный возраст ежегодно увеличивали на полгода. Поэтому граждане РФ выходили на пенсию каждый год.

Тогда как с 2023 по 2028 год пенсионный возраст начал увеличиваться на год, поэтому российские граждане вышли на пенсию по старости в 2024 году, а следующие выходы состоятся в 2026 и в 2028 годах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / пенсионная реформа

Ждать ли российским пенсионерам тройную прибавку к пенсии / В России за два года резко сократился дефицит пенсионной системы / В России число пенсионеров выросло впервые с 2018 года / Индексация пенсий: Госдума приняла в первом чтении бюджет Социального фонда / «У нас очень большие проблемы…» Пожилые россияне стали беднее после пенсионной реформы / Силуанов заверил, что пенсии проиндексируют как положено / Хватает только на еду, лекарства и ЖКХ: финансист назвал главные траты российских пенсионеров / Путин проиндексировал пенсии работающим пенсионерам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, пенсионная реформа,