Ждать ли российским пенсионерам тройную прибавку к пенсии

Сообщения СМИ о повышении пенсий на 100-300% оказались преждевременными – законопроект не внесён в Госдуму, а источники финансирования не обозначены, следует из разбора портала «Сенсаций.Нет».

Как выяснилось, депутат Ярослав Нилов лишь отправил законопроект на согласование в правительство. Парламентарий предлагает увеличить фиксированную часть пенсии в 2 раза для тех, кому 70 лет, в 3 раза – для 80-летних и инвалидов I группы и в 4 раза – для тех, кто перешагнул 90-летний рубеж.

Примечательно, что в России проживает более 21 миллиона человек старше 70 лет, и реализация таких надбавок потребует триллионных расходов. Источник финансирования депутат не называет.

Издание напоминает, что подобные инициативы от разных депутатов уже звучали в 2023 и 2024 годах – но ни одна из них не стала законом. Более того, «вертолетные деньги» из ФНБ и идеи ликвидации Пенсионного фонда, которые обсуждались ранее, в Госдуме либо не поддерживаются, либо блокируются на ранних стадиях.

Авторы публикации делают вывод: основная цель громких заявлений – электоральный пиар. Сам Ярослав Нилов недавно покинул ряды ЛДПР, а выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2026 года. Повышение пенсий, по всей видимости, пока остается частью предвыборной риторики, а не реальной повестки.

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube