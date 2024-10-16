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«У нас очень большие проблемы…» Пожилые россияне стали беднее после пенсионной реформы

В России сохраняются большие проблемы с вложениями в человеческий капитал. Как заявил депутата Госдумы Олег Смолин, в результате пенсионной реформы пожилые россияне стали беднее, несмотря на заверения со стороны власти накануне этих преобразований.

«У нас очень большие проблемы с вложениями в человеческий потенциал, которые рассматриваются, вообще говоря, лучшими экономистами, как самые выгодные в долгосрочной перспективе. Начнем с того, что, когда повышали пенсионный возраст, было заявлено, что это делается для того, чтобы пенсии росли быстрее, чем цены, и чтобы пенсии повышались. Теперь про это все забыли», – подчеркнул Смолин, выступая сегодня на брифинге в Госдуме.

«Пенсии растут, по официальным данным, на уровне официальной инфляции. Но в официальную инфляцию верят только официальные лица. То есть, реально, конечно, (пенсии) гораздо ниже, чем цены на товары первой необходимости», – констатировал парламентарий.

В то же время депутат обратил внимание на другой, еще более важный, по его словам, показатель. «В 2015 году, когда принималось решение о отказе индексировать пенсии работающим, соответственно, коэффициент замещения, то есть отношение пенсии к заработной плате средней, составляло порядка 32%. Затем понижалось до 29%. Последние данные Федерации независимых профсоюзов – 25%», – отметил он.

«Другими словами, пенсионеры по отношению к работающим стали значительно беднее в результате повышения пенсионного возраста. Как назвать такую политику со стороны власти, судите сами…» – заключил Смолин.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Госдума

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