В 2025 году планируется индексация социальной пенсии на 14,75%

Средний размер социальной пенсии в России в 2025 году составит 15 456 рублей после индексации на 14,75%, которая запланирована с 1 апреля 2025 года. Об этом говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на ближайшую трехлетку.

Вместе с тем предусматривается индексация на 7,5% страховой пенсии, средний уровень которой к концу 2025 года должен составить 23 481,22 рубля, и страховой пенсии по старости, размер которой в среднем достигнет 24 059,12 рубля. Повышение предполагается примерно на 1,6 тысячи рублей.

Среднегодовой размер накопительной пенсии в 2025 году составит 1 444,51 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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