российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 сентября 2024, 21:21 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В 2025 году планируется индексация социальной пенсии на 14,75%

Средний размер социальной пенсии в России в 2025 году составит 15 456 рублей после индексации на 14,75%, которая запланирована с 1 апреля 2025 года. Об этом говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на ближайшую трехлетку.

Вместе с тем предусматривается индексация на 7,5% страховой пенсии, средний уровень которой к концу 2025 года должен составить 23 481,22 рубля, и страховой пенсии по старости, размер которой в среднем достигнет 24 059,12 рубля. Повышение предполагается примерно на 1,6 тысячи рублей.

Среднегодовой размер накопительной пенсии в 2025 году составит 1 444,51 рублей.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

В Госдуму внесен законопроект о повышении МРОТ / Реальная миграционная угроза: в Госдуме заявили, что заручились поддержкой правительства и Верховного суда / Иностранцам ужесточат правила получения упрощенного разрешения на временное проживание в России / Бывший депутат Госдумы от «Новых людей» задержан по уголовному делу о хищении на 2 млрд рублей / Госдума разрешила Путину отменить возрастные ограничения для главы Следственного комитета / В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды «чайлдфри» / Управляющие компании скоро будут обязаны отчитываться перед жителями / Госдума поддержала запрет на усыновление детей гражданами государств, где разрешена смена пола

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Севастополь, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Госдума, правительство РФ,