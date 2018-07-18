Правительства и думы всей тюменской «матрешки» официально одобрили повышение пенсионного возраста (ДОКУМЕНТЫ)

Депутаты тюменской областной думы и врио губернатора Тюменской области направили в Госдуму РФ положительные отзывы на пенсионную реформу. Также поступили власти ХМАО и ЯНАО. Отзывы отправлены тайно, комментировать их официально чиновники и народные избранники отказываются. «Новый День» нашел документы, демонстрирующие позицию тюменской политической элиты.

О том, что Тюмень безоговорочно поддержала повышение пенсионного возраста, «Новому Дню» сообщил один из депутатов облдумы. «Заседания внеочередного не было, мы не голосовали, но, тем не менее, правила, судя по всему, изменились, и появились положительные отзывы сразу от двух ветвей власти»,– сказал собеседник на условиях анонимности.

А в официальных разговорах с журналистами парламентарии заявляют, что первый раз слышат о существовании отзывов и открещиваются от участия в голосовании по пенсионной реформе. Тайну из события пытаются сделать и представители Тюменской области в Госдуме РФ. «Вы позвоните в облдуму, Артюхова спросите, он вам должен все сказать, а я ничего не знаю», – заявил «Новому Дню» депутат Госдумы, руководитель МКС «Единой России» Иван Квитка.

Получить комментарии первого вице-спикера облдумы Андрея Артюхова по вопросу пенсионной реформы не удалось.

«Новый День» нашел документ от 2 июля 2018 года за подписью вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. В нем говорится, что правительство поддерживает проект федерального закона. Тюменская областная дума тоже прислала положительный отзыв, но он был неправильно оформлен. Поэтому его не засчитали.

На прошлой неделе стало известно, что депутаты Заксобрания Ямала тайно одобрили повышение пенсионного возраста и направили в нижнюю палату российского парламента положительный отзыв на этот законопроект. Сегодня стало ясно, что реформа не вызвала никаких вопросов и у ямальского правительства. В распоряжении агенства появился отзыв, подписанный вице-губернатором ЯНАО Ириной Соколовой 2 июля 2018 года. В нем сказано, что администрация округа не имеет предложений и замечаний к проекту закона о повышении пенсионного возраста. Напомним, все это время ни врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, ни кто-либо из членов правительства ЯНАО не комментировал реформу. Не объясняя ничего населению, власти решили просто отправить отзыв в Госдуму.

Отправили в Госдуму положительные отзывы на реформу дума ХМАО (подписано врио председателя думы Александром Сальниковым) и правительство автономии (документ за подписью и.о. губернатора Геннадия Бухтина).

Неофициально тюменские политики объясняют: все понимают, что поддержка законопроекта вынужденная – элиты опасаются, что федеральный центр «накажет» регионы за отрицательный отзыв по реформе.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст в России 14 июня. По плану правительства срок выхода мужчин на пенсию повысится к 2028 году на пять лет, до 65 лет, женщин – к 2034-му на восемь лет, до 63. Медведев объяснил реформу снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров. Реформа, инициированная правительством РФ, вызвала резко негативную реакцию у населения. Эксперты называют ее законом «против всех», «самым антисоциальным и вредным по своим последствиям за последние 14 лет».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.07.18

Тюменским депутатам покупают новые машины, которые должны разгоняться до 205 км в час. / В Тюмень едет заместитель генерального прокурора РФ. / Прокуратура нашла на площадке «Сибур» в Тобольске нарушения после массового бунта рабочих. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»