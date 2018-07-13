Депутаты заксобрания Ямала официально поддержали пенсионную реформу

Депутаты законодательного собрания Ямала отправили в Госдуму положительный отзыв на пенсионную реформу. Решение было принято 11 июля 2018 года. В нём говорится: «Поддержать проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». В распоряжении агентства «Новый День» имеется соответствующий документ.

Решение, очевидно, было принято по итогам заочного голосования депутатов, которое стартовало ещё 4 июля 2018 года. Вместе с этим до сих пор никто из депутатов Ямала не прокомментировал позицию по пенсионной реформе. Как ранее сообщало агентство «Новый День», фракция ЕР в парламенте автономного округа на закрытом собрании ещё в начале июля решила поддержать проект закона, но публично в этом не призналась. «Молчаливую» позицию ямальских депутатов отметили даже на федеральном уровне: в рейтинге «Петербургской политики» эксперты рассказали о том, что народные избранники выбрали «заочный» способ обсуждения повышения пенсионного возраста как способ затянуть обсуждение сложного вопроса.

Ранее со смелым предложением выступила Дума Чукотки. Парламентарии предложили Госдуме не повышать пенсионный возраст жителям Крайнего Севера из-за тяжёлых климатических условий жизни в арктических широтах.

Напомним, в Госдуму внесён законопроект, предлагающий повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Субъектам предложили направить свои отзывы на реформу. Из регионов «тюменской матрёшки» никто определённо не высказался «за» или «против». Депутаты дум ХМАО и Тюменской области предпочли вообще не голосовать по вопросу повышения пенсионного возраста.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.07.18

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