На Ямале появился первый отзыв депутата на пенсионную реформу после «секретного» заседания

В публичном пространстве появился первый комментарий от депутата-единоросса из заксобрания Ямала по пенсионной реформе. Парламентарий Эдуард Яунгад в СМИ выступил в поддержку повышения пенсионного возраста после того, как стало известно, что окружная дума отправила в Госдуму положительный отзыв на законопроект.

Эдуард Яунгад заявил, что ему понятно повышение пенсионного возраста, так как несколько десятков лет назад люди начинали работать в более молодом возрасте. Он также отметил, что в проекте пенсионной реформы сохранены льготы для оленеводов и рыбаков.

«Если с повышением возраста в целом всё достаточно понятно: население объективно стало трудиться на десять лет меньше – в пятидесятых годах трудовой стаж начинался в 14-15 лет, а сейчас в 22- 23 года, то в условиях жизни тундровика мало что изменилось. Их жизнь подчинена не рабочему расписанию, а законам тундры. Сегодня в правовых актах уже предусмотрены особые условия сохранения возраста выхода на пенсию по социальным мотивам оленеводам, рыбакам и охотникам. Также особые условия предусматриваются для лиц, занятых в рыболовной отрасли. Считаю, что и для лиц, занятых в оленеводстве, аналогичным образом возраст для выхода на пенсию должен быть сохранен», – рассказал г-н Яунгад в беседе с «Север – Пресс».

Получить комментарии депутата относительно того, будет ли он направлять какие-то особые отзывы в Госдуму, не удалось. Он не ответил на телефонный звонок.

В нижнюю палату парламента внесён законопроект, согласно которому пенсионный возраст для мужчин предлагается поднять до 65 лет и до 63 лет – для женщин. Регионы отправляют свои отзывы на реформу. Пока что на официальном сайте Госдумы лишь несколько мнений, но известно, что большинство субъектов прислали свои комментарии.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.07.18

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