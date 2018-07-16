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Понедельник, 16 июля 2018, 08:59 мск

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Свердловских коммунистов отправили митинговать против пенсионной реформы к памятнику афганцам

Свердловскому обкому КПРФ отказали в проведении митинга против пенсионной реформы на площади Труда. Однако митинг состоится – коммунистов отправили протестовать к «Черному тюльпану», и они согласились.

КПРФ подавала заявку о проведении двухчасового митинга против пенсионной реформы на 28 июля, акция должна была пройти в 12 часов на площади Труда. Однако ее не согласовали. Причина та же, что и в других аналогичных ситуациях, – кто-то успел раньше подать заявку на проведение мероприятий в центре города. Коммунистам предложили другую площадку – и в отличие от «Левого фронта», КПРФ не стали отправлять на выселки, им предложили собраться практически в центре города.

«Митинг 28 июля согласован! Правда не на площади Труда, а на площади Советской армии перед «Черным тюльпаном». В принципе эта площадка неплохая, так что переписку с чиновниками продолжать не будем. Начинаем приглашать всех на всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста», – написал на своей странице в фейсбуке персек обкома Александр Ивачев.

Добавим, в Госдуме ранее сообщали, что рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на 19 июля. Сегодня в заксо отзывы на законопроект примут два последних комитета, на общее заседание заксобрания этот вопрос депутаты Свердловской области решили не выносить.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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