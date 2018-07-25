Свердловское «Яблоко» собралось на коммунистический митинг

Свердловские «яблочники» присоединятся к митингу КПРФ против пенсионной реформы. Партии системной оппозиции решили под красный флаг в этом протесте не вставать.

Партия «Яблоко» будет участвовать в митинге КПРФ у «Черного тюльпана» в эту субботу. Об этом сообщил Константин Киселев, возглавляющий список «яблочников» на выборах в ЕГД. «Тема митинга такова, что здесь не до партийных предпочтений, не до идеологий. Не важно, кто организатор: КПРФ, СР или «Яблоко». В данный момент заявителями выступили коммунисты. Пусть так. Главное – не лавры, а всем вместе остановить варварское решение. Сделать это еще можно», – отметил политолог на своей странице в «Фейсбуке». В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» он отметил, что «Яблоко» связывалось с КПРФ, коммунисты не против того, что на их митинге будет символика другой партии.

«Мы не будем конфликтовать, мы делаем одно дело. Они (КПРФ, – прим. ред.) повели себя очень тактично – здесь не надо делить, кто первый, кто второй заявку согласовал. Нам обещали дать слово, я, скорее всего, буду выступать», – рассказал Киселев.

Ранее к митингу присоединился «Левый фронт». Представителей других партий, видимо, на митинге не будет. Глава эсеров в регионе Геннадий Ушаков сказал, что «Справедливая Россия» будет проводить свою акцию протеста, но ее дата пока не ясна. В ЛДПР присоединяться к коммунистам тоже не пожелали. «Нет, ЛДПР ни к кому никогда не присоединяется», – отрезал координатор регионального отделения ЛДПР Антон Гусев и добавил, что «жириновцы» на Урале, вероятно, никакого митинга вообще проводить не будут.

Персек обкома КПРФ Александр Ивачев рассказал «Новому Дню», что к акции в Екатеринбурге планируют присоединиться еще и представители профсоюзных организаций.

Напомним, свердловскому обкому КПРФ согласовали митинг против пенсионной реформы – он пройдет в эту субботу, 28 июля, в 12 часов у «Черного тюльпана». Заявка подавалась на участие 500 человек, агитки коммунисты раздают по всему городу, вероятно, ожидая большего количества участников.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.07.18

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