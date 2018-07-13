Свердловские коммунисты собирают «пенсионный» протест на площади Труда – заявлено 500 человек

Свердловский обком КПРФ подал уведомление о проведении двухчасового митинга против пенсионной реформы. Акция состоится 28 июля на площади Труда, начало запланировано на 12.00. Коммунисты планируют собрать в центре города несколько сотен граждан.

«У властей есть три дня для ответа. После этого мы начинаем массированную кампанию по привлечению горожан на эту акцию. Пусть цифра в 500 человек вас не смущает. Это сделано специально, чтобы у министерства не было соблазна отказать на основании вместимости площади», – написал в Фейсбуке персек обкома Александр Ивачев.

Напомним, против повышения пенсионного возраста также выступают свердловские профсоюзы. Протестные митинги состоялись в Качканаре, Каменске-Уральском, Красноуфимске и Верхней Салде и собрали тысячи недовольных граждан. В Екатеринбурге на время проведения чемпионата мира по футболу были установлены серьезные ограничения для организации массовых акций. Но оппозиционеры придумали новый формат – резонансная тема обсуждается во время встреч кандидатов в депутаты со своими избирателями.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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