«Не хочу умирать на работе», – учителя, врачи металлурги вышли на митинг против пенсионной реформы (ФОТО)

В Свердловской области прошел еще один митинг против повышения пенсионного возраста, на этот раз – в Красноуфимске.

Как сообщила РИА «Новый День» одна из организаторов митинга Людмила Тарасова, на акцию приехали около тысячи человек. Люди держали плакаты с лозунгами: «Не хочу умирать на работе», «Повышайте качество жизни, а не пенсионный возраст!». Здесь были не только красноуфимцы: приехали металлурги, учителя, педагоги, работники жилищно-коммунального хозяйства из Первоуральска, Полевского, Ачита. «Люди настроены однозначно: повышать пенсионный возраст несвоевременно. Как нам потом смотреть в глаза нашим детям, если партия «Единая Россия» не сменит политику? Это я вам как член «Единой России» говорю», – рассказала Тарасова.

Добавим, что сегодня в 17:30 начался митинг в Верхней Салде, посвященный той же проблеме. Организаторы заявляли, что ожидают также около 1000 человек. Кроме того, на следующей неделе запланированы митинги в Североуральске и Арамили. Как уточнили в свердловской федерации профсоюзов, в других городах заявки на публичные мероприятия до сих пор находятся на согласовании.

Напомним, представители профсоюзов на митингах выражают свое несогласие с пенсионной реформой и требуют не принимать законопроект без обсуждения с народом. Наряду с уличными акциями в некоторых муниципалитетах, как, например, в Качканаре, профорги организуют сбор подписей против повышения пенсионного возраста, и люди охотно поддерживают этот проект. Свои резолюции по итогам митингов рабочие направляют свердловским властям, а также депутатам Госдумы, правительству РФ и президенту страны Владимиру Путину. Политологи считают, что протест профсоюзов срежиссирован властями, и его задача – оттянуть на себя внимание людей от резонансной темы. Однако на Урале митинги становятся все более массовыми.

Красноуфимск, служба информации

Красноуфимск. Другие новости 12.07.18

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