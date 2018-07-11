Тысячи свердловчан снова выйдут на улицы в знак протеста против пенсионной реформы

На Среднем Урале начинается вторая волна протестов профсоюзных организаций, выступающих против повышения пенсионного возраста. Завтра, 12 июля, акции пройдут в Красноуфимске и Верхней Салде, на следующей неделе запланированы митинги в Североуральске и Арамили. Как уточнили в свердловской федерации профсоюзов, в других городах заявки на публичные мероприятия до сих пор находятся на согласовании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Красноуфимске митинг начнется в 12:00 на центральной городской площади. Заявленная численность – 3 тысячи человек. Планируется, что к местным профсоюзам присоединятся делегации из соседних муниципалитетов.

В Верхней Салде трудящиеся соберутся в 17:30 в парке имени Юрия Гагарина. «Количество участников еще уточняется, предварительно акция до тысячи человек», – пояснила агентству председатель городской организации профсоюзов Ольга Матвеева.

Напомним, представители профсоюзов на митингах выражают свое несогласие с пенсионной реформой и требуют не принимать законопроект без обсуждения с народом. Наряду с уличными акциями в некоторых муниципалитетах, как, например, в Качканаре, профорги организуют сбор подписей против повышения пенсионного возраста, и люди охотно поддерживают этот проект. Свои резолюции по итогам митингов рабочие направляют свердловским властям, а также депутатам Госдумы, правительству РФ и президенту страны Владимиру Путину. Политологи считают, что протест профсоюзов срежиссирован властями, и его задача – оттянуть на себя внимание людей от резонансной темы. Однако на Урале митинги становятся все более массовыми.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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