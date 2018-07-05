На Урале начались акции против пенсионной реформы: на митинги уже вышли около 2 тысяч человек (ФОТО)

Сегодня в Свердловской области прошли первые акции, связанные с протестами против повышения пенсионного возраста. В городах области профсоюзы начали проводить митинги, в Екатеринбурге, где массовые мероприятия запретили – тему подхватили политики и использовали для «прокачки» темы другой формат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Качканаре протест собрал 600 человек, на центральную площадь Каменска-Уральского вышли 1200 несогласных с законопроектом правительства РФ. По словам организаторов, митинги прошли спокойно, выступающих было немного. Главным итогом стала подписание резолюции с требованием к власти остановить пенсионную реформу. В первую очередь ее получат губернатор Евгений Куйвашев и свердловские депутаты.

«У нас единственное требование. Отложить этот законопроект, пока правительство не выполнит социальные гарантии по росту зарплат и пенсий, медицинскому обеспечению. То есть надо сначала поднять социальную защиту на европейский уровень, а потом уже повышать пенсионный возраст. А чтобы закрыть дефицит Пенсионного фонда, нужно избавляться от теневой занятости», – рассказал агентству зампредседателя первичной профорганизации «Качканар-Ванадий» Владимир Помазкин.

Он добавил, что в митинге участвовали делегации из Лесного, Серова и Краснотурьинска. Профком организовал среди представителей профсоюзов отдельный сбор подписей против пенсионной реформы, и люди охотно поддержали этот проект.

В Каменске-Уральском в митинге принял участие секретарь ФПСО Алексей Слязин и еще несколько руководителей отраслевых профсоюзов. «У нас было тихо и мирно. Приняли обращение, чтобы в правительстве провели экспертный анализ законопроекта и учли мнение профсоюзов – повышать пенсионный возраст в нынешних условиях нельзя! Для депутатов заксобрания, спикера Людмила Бабушкиной и губернатора Евгения Куйвашева приняли отдельное обращение с просьбой поддержать нашу позицию», – сообщила председатель городского комитета Каменска-Уральского Галина Кутузова.

В Новоуральске вместо уличной акции в местном ДК прошло собрание городских профсоюзов – было порядка 250 горожан. В Полевском, где профоргов власти отправили митинговать в лес, также состоялось расширенное заседание координационного совета. Однако местные активисты планируют отправиться на согласованный митинг в Красноуфимск 12 июля.

Напомним, в Екатеринбурге на период проведения ЧМ в России действуют серьезные ограничения для организаторов публичных акций. Поэтому противники реформы пошли другим путем и начали устраивать дворовые собрания. Так, сегодня около домов на пр. Ленина, 62 и Софьи Ковалевской,1 депутат Госдумы Дмитрий Ионин провел встречи с жильцами. Всего на каждом мероприятии присутствовало не более 30 человек – в основном пенсионеры, но были и молодые люди. За мини-собраниями следили участковые полиции, передает корреспондент РИА «Новый день».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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