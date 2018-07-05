«Отправили митинговать в лес, к птичкам»: муниципальные власти отказывают свердловским профсоюзам в согласовании акций протестов

Митинги свердловских профсоюзов против повышения пенсионного возраста растянутся на неделю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», запланированная на 5 июля серия акций протеста сорвалась, так как сразу в нескольких городах профорги получили отказы от властей. Без проблем удалось согласовать митинги на центральных площадках только в Качканаре, Каменске-Уральском и Новоуральске. Ожидается, что в них примут участие несколько тысяч человек.

«Мы заявили 1200 человек, но, возможно, придет больше. Главным лозунгом нашей акции будет требование обсудить закон о повышении пенсионного возраста с народом. Мы проводили заседания профкомов. У людей нет революционных настроений, и многие понимают необходимость изменений, но не согласны с таким резким повышением. На Урале большинство людей просто не доживут до пенсии, у нас продолжительность жизни меньше, чем, к примеру, на юге. Возможно, надо отдельно рассматривать по регионам повышение пенсионного возраста. Многие недовольны и тем, что законопроект появился во время чемпионата мира, словно пытались отвлечь внимание народа», – рассказала агентству председатель городского комитета Каменска-Уральского Галина Кутузова. Акция начнется в 17:00.

В Качканаре митинг пройдет в парке «Строитель», в нем примут участие до 2 тысяч человек. Туда также собирается приехать делегация профсоюзов из Лесного. В Новоуральске акция соберет 300 человек, в Верхней Салде будет 2,5 тысячи участников.

В других городах «пенсионные» митинги были перенесены на 12 июля или вовсе отменены.

Так, в Алапаевском МО вместо публичной акции на 100 человек пройдет расширенное заседание координационного совета профсоюзов. «Мы подавали заявку на 5 июля, но получили официальный отказ, что выбранная площадка не подходит для публичных мероприятий. Это площадка перед новым ФОКом, и в этом году там уже была первомайская демонстрация. Но сейчас она оказалась непригодной. Подать заявку на 12 июля уже не успеваем, поэтому было решено провести совет. На него приглашены глава города, депутаты, члены общественной палаты», – сообщила агентству председатель районного КС профсоюзов Татьяна Шиляева.

Аналогичная ситуация сложилась в Полевском. По словам руководителя совета местных профсоюзов Галины Гавриловой, администрация города предложила активистам площадку в заброшенном городском парке. «Отправили буквально на задворки, куда надо пробираться партизанскими тропами. Сейчас на этом месте мусорная свалка, нет никаких коммуникаций. Мы отказались от этого места, потому что у нас публичное мероприятие, а для кого мы будем выступать в лесу? Для сосен и птичек? Поэтому пока договорились провести заседание КС в управлении образования. А 12 июля поедем в Красноуфимск или Пышму на согласованный митинг», – сообщила собеседница агентства.

По ее словам, профсоюзные лидеры основательно готовились к акции. Например, написали плакат «Желаем авторам пенсионной реформы ездить на такси с 65-летним водителем и лечиться в больнице у 63-летней медсестры».

«Равнять людей творческих профессий, которые могут работать и после 60 лет, с остальными нельзя. Что делать врачам, педагогам, работникам физического труда? Сейчас основная масса пенсионеров вынуждена работать, чтобы нормально жить. Но они могут сделать выбор – работать или нет. А новый закон не оставляет такого выбора вообще», – считает Галина Гаврилова.

В Красноуфимске организаторы только вчера получили разрешение на проведение митинга на 3 тысячи человек. Акция пройдет в 12:00 на центральной городской площади. В Краснотурьинске и Ирбите заявки находятся на согласовании, в Верхней Салде состоится митинг на 2,5 тысячи человек. По информации пресс-службы ФПСО, в Первоуральске и Нижнем Тагиле митингов не будет, хотя изначально в этих городах предполагалось проведение собраний профсоюзных активистов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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