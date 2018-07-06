Для сброса пара и для предвыборного пиара: кому и зачем пригодятся «пенсионные» протесты

Акции протеста против пенсионной реформы, еще пару недель назад начавшиеся в России, докатились и до Урала. На улицы вышли трудяги, организованные профсоюзами. На всякий случай власти разрешили митинги в городах, удаленных от областного центра, и, по большей части, сдвинув время проведения на неделю. Правда, на этот период Урал как раз окажется в плотном прицеле не только местных, но и федеральных СМИ – в связи с «Иннопромом», на который собирается приехать Дмитрий Медведев, а потом – в связи с «Царскими днями», на которые ждут патриарха. Тему в срочном порядке подхватывают и политики – получив максимально удачный повод для самопиара. И уже первые выступления вовлекли в свою орбиту почти 2 тысячи человек.

Какие последствия будет иметь начавшаяся волна протестов и повлечет ли она за собой активизацию политической жизни – об этом корреспондент «Нового Дня» побеседовал с политологами.

Профсоюзные митинги против повышения пенсионного возраста согласованы с властью и призваны выпустить пар народного негодования, а заодно – дать возможность властям понаблюдать за реакцией людей. Но при всем удобстве такого сценария есть и минусы – вовлечение в протест «подручных» активистов приведет к еще большему недоверию граждан к государству, считает политолог Сергей Мошкин.

«Законопроект обнародован, сейчас власть внимательно следит за реакцией населения, и в зависимости от меры недовольства граждан будут приниматься решения. В таком случае действует правило: если протест начинается, то лучше его возглавить. А это можно сделать с помощью подручных, покорных профсоюзов. Но это как раз и вызывает большую настороженность у людей», – отмечает политолог.

«За двадцать лет это уже четвертое прочтение пенсионной реформы. Важно еще учитывать, что только по официальной статистике около 20 миллионов граждан нигде не работают. Это так называемые «люди гаражной экономики», самозанятые. Они не платят налоги, но и не рассчитывают на государственную пенсию. Так что обсуждение законопроекта – вопрос скорее доверия или недоверия к государству. И я думаю, после таких жестких и непроработанных аргументов к повышению пенсионного возраста недоверие у населения только возрастет. Выльется ли оно в открытый протест? Честно говоря, сомневаюсь, потому что сейчас политика в стране удушена. Это в середине 2000-х пенсионеры выходили на митинги против монетизации льгот, и власть шла на уступки. Сейчас другое время», – считает Сергей Мошкин.

Политтехнолог Алексей Швайгерт также отмечает, что профсоюзные митинги особой опасности не несут, как срежиссированные в кабинетах власти. И их задача – оттянуть на себя внимание людей, не допустить политизации протеста, поскольку к теме уже подключились многие политики.

«Вероятно, когда законопроект будет видоизменен, организаторы митингов скажут: вот, мы объединились и добились своего. Это особенность массового сознания, которым пользуются и политтехнологи, и власть. Конечно, риски отложенного эффекта недовольства есть. Люди могут подумать, что власть их где-то хитро-мудро обманула. Это связано не только с пенсионной реформой, но и с другими непопулярными мерами. Но у нынешнего политического режима достаточно времени, чтобы эти проблемы откладывать. Накопленный гнев народа будет утилизироваться в неопределенном будущем», – полагает эксперт.

С этих точек зрения, вероятно, тактика распыления народного протеста в городах области – что было сделано под тем предлогом, что Екатеринбург принимает чемпионат мира по футболу – вполне оправдана. Правда, с датами на местах явно перемудрили. Изначально запланированные на 5 июля акции в территориях начали переносить – и в результате получилось, что многие митинги пройдут в те дни, когда к Уралу будет приковано внимание не только областных, но и федеральных СМИ. В понедельник в Екатеринбурге стартует «Иннопром», на него ждут Дмитрия Медведева – как правило, это всегда повод для повышенного мониторинга информповестки со стороны Москвы. И Свердловская область выбрала вариант – попасть в этот мониторинг с многотысячными митингами. Ведь уже первые акции собрали почти 2 тысячи человек.

Сергей Мошкин считает, что это произошло вследствие растерянности глав муниципалитетов, которые не получили вовремя инструкции от области. Алексей Швайгерт предположил, что перенос даты неслучаен, так как в эти дни в Екатеринбурге будет проходить «Иннопром», и протесты в муниципалитетах потеряются в информационной повестке.

«Это тот случай, когда ложка дегтя должна раствориться в бочке меда», – констатировал эксперт.

При этом уже в ближайшее время к протестной волне активно подключатся политические партии, особенно это касается Екатеринбурга, где разворачивается избирательная кампания в городскую думу. Здесь уже сейчас, пока действует запрет на проведение массовых акций, нашли способ прокачивать тему недовольства реформой через дворовые собрания. Нечто в формате флешмоба анонсирует «Яблоко». Все это накладывается на избирательную кампанию в гордуму, потому что в формате встреч с избирателями легче проводить акции, рассказал координатор местного отделения партии Максим Петлин.

Свердловские коммунисты запланировали большой митинг 28 июля. Движение «Левый фронт» подает заявки на публичные мероприятия с прошлой недели и получило уже 48 отказов от регионального министерства общественной безопасности. «Мы продолжим работу по созданию объединенного протестного штаба, и в любом случае будем продвигать протест против пенсионной реформы», – сообщил агентству координатор ЛФ Константин Анисимов.

Оппозиция, получившая от власти такой удачный инструмент для пиара, вряд ли легко отпустит эту тему, тем более что аудитория у проекта по повышению пенсионного возраста подключает к протестной волне не бабушек и молодежь, уже получивших навык митинговой активности, но и ранее тяготеющую к стабильности прослойку активных трудоспособных граждан. Акции, которые в других территориях спокойно могут закончиться выбросом пара через профсоюзы, на Урале, подпитавшись предвыборными деньгами и запалом, могут полыхнуть с удвоенной силой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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