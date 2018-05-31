Стала известна программа главных мероприятий Царских дней на Урале

Екатеринбургская епархия сегодня обнародовала программу главных событий Царских дней, которые пройдут с 12 по 20 июля. Ключевыми станут 16 и 17 июля, когда ожидается прибытие в уральскую столицу патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Тогда же пройдут и главные службы, и крестный ход, ради которого тысячи паломников приедут в Екатеринбург.

Напомним, сам фестиваль «Царские дни» будет идти в Екатеринбурге неделю – с 12 по 20 июля. В нем примут участие российские и зарубежные коллективы; пройдут фестиваль колокольного звона «Благовествуй, Земле Уральская!», концерты и встречи с историками, писателями, краеведами.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, кульминационным событием станут сами Царские дни – 16 и 17 мая. В эти дни ожидается прибытие в уральскую столицу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Уже известна предварительная программа мероприятий.

16 июля пройдет дневной крестный ход по «Екатеринбургскому пути скорби»: от станции Шарташ (ул. Куйбышева, 173) до храма-памятника на Крови. Там в нижнем храме состоится малая вечерня с акафистом святым царственным страстотерпцам. А на площадке перед Храмом-на-Крови в 16:30 пройдет всенощное бдение.

В 23:30 начнется главное богослужение Царских дней – ночная Божественная литургия на площадке у Храма-на-Крови. Богослужение завершится ночью 17 июля, после чего в 02:30 от Храма-на-Крови начнется Царский крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. По прибытии крестного хода – молебен.

18 июля в 02:00 традиционно пройдет Божественная литургия в Свято-Троицком архиерейском подворье Алапаевска. А в 04:00 – молебен у шахты на месте убиения Великой княгини Елисаветы Феодоровны, откуда в 05:00 начнется еще один крестный ход – до Напольной школы и далее в монастырь во имя Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. В 05:30 там начнется Божественная литургия.

Как ранее писал «Новый День», на мероприятия, посвященные 100-летию памяти семьи Романовых, приедут почти 100 тысяч паломников со всего мира.

Для всех, кто интересуется Царскими днями, в Екатеринбурге работает горячая линия по организационным вопросам. Звонить можно в рабочее время по телефонам: +7 (343) 268-99-29, +7 (950) 64-69-019.

Екатеринбург, служба информации РИП «Новый День»

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