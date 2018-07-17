«Все будут пиариться, а вы не верьте». В Екатеринбурге прошел 100-тысячный крестный ход в честь 100-летия расстрела Романовых (ФОТО)

В Екатеринбурге минувшей ночью десятки тысяч паломников во главе с патриархом Кириллом отметили 100-летие со дня расстрела семьи Николая Романова, отрекшегося от престола. В полночь в Храме-на-Крови, построенном на месте казни, прошло богослужение, которое возглавил предстоятель Русской православной церкви. Православные смотрели за действом в храме на гигантском экране, который установили у входа, загородив при этом скульптуру Романовых.

Два часа спустя многотысячная толпа двинулась по улице Царской (Толмачева) в сторону проспекта Ленина.

За пару часов, к рассвету, паломники добрались до Старой Сортировки ‒ темп был довольно высоким. Многие верующие предпочли не идти в толпе, поэтому обогнали голову колонны. В их числе был, например, актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов со своей младшей дочкой Софией.

Кстати, многие паломники шли в крестный ход с детьми, в том числе – грудничками, спавшими в колясках. Было в толпе и множество стариков, которым 20-километровый марш-бросок по Екатеринбургу и окрестностям давался нелегко.

Шествующие успевали фотографироваться со звездами, которые приняли участие в крестном ходе, например, с еще одной участницей «Пельменей» Юлией Михалковой, и обсуждали тех, кто двигался в голове колонны вместе с патриархом и самого верховного клирика. «Патриарх ваще красавчик, бодро идет, не останавливается», ‒ говорили молодые люди.

Вместе с Кириллом шли новый уральский полпред Николай Цуканов, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова и другие. От камер любопытствующих их защищали сотрудники ФСО, ОМОНа, казаки. Интересно, что политиков на крестном ходе было не так много, как можно было бы предположить. Например, из всего депутатского корпуса заксо был один только единоросс Сергей Никонов. Возможно, остальные предпочли выспаться перед ответственным заседанием ‒ сегодня в ЗССО обсуждают пенсионную реформу. «Все будут по этому поводу (участия в Царских днях) пиариться, что прошли, но вы не верьте, я всех видела, кто был, ‒ пошутила после окончания хода Татьяна Мерзлякова. ‒ Но вообще народу было много. Вот Тунгусов мне новости шлет, что ход был очень многочисленный».

Сама Татьяна Георгиевна не только прошла 20 километров до Ганиной Ямы, но и отстояла всю ночную службу. «Это покаяние. Как будто из меня что-то вышло», – поделилась она своими ощущениями с журналистами.

За несколько сот метров до финальной точки крестного хода на пути стали попадаться просящие милостыню, причем чем ближе к урочищу, тем больше их было. Собирали подаяние, в основном, на лечение детей.

У самого храмового комплекса на Ганиной Яме были установлены рамки металлоискателей, всех проходивших осматривали полицейские, но за заграждения, которые установили внутри периметра от входа до шахты, куда были сброшены останки Романовых, пускали только аккредитованных журналистов. Паломники, которые пришли пораньше, рассредоточились вдоль заборов и, вооружившись смартфонами, ждали патриарха.

Он быстро прошел, осеняя паству крестными знамениями, а после прочитал проповедь.

Расслышать, о чем именно говорил патриарх Кирилл, было сложно ‒ микрофон то и дело выключался, и хорошо поставленный голос бывшего ведущего программы «Слово пастыря» то и дело прерывался. Однако по обрывкам можно было понять: он говорит о том, что среди верующих трудно посеять раздор, хоть многие и пытаются.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Семен Саливанчук

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