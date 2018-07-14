Патриарх Кирилл выступил с «украинским» посланием в Екатеринбурге (ДОКУМЕНТ)

Священный синод во главе с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом на сегодняшнем выездном заседании в Екатеринбурге выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украинской православной церкви.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое видение проблемы синод изложил в послании к верующим по случаю грядущего 1030-летия крещения Руси. «Сейчас в братской нам Украине, в стране, где находится священная Днепровская купель крещения народов Руси, стихии мира сего восстают на Церковь святого князя Владимира, пытаясь разрушить единство этой святой церкви. Духовенство и верующие подвергаются обвинениям и поношениям. Но мы верим, что никакое давление извне не сможет разрушить священные узы Христовой любви, объединяющей нас в испытаниях, сохранить чистоту православной веры и верность канонической правде», – говорится в обращении.

Пресс-секретарь патриарха отец Александр Волков сообщил уральским журналистам, что определенные политические силы на Украине пытаются поколебать единство церкви. Но ее позиции сильны: настоятель Украинской православной церкви, блаженнейший Онуфрий, сегодня принимал участие в заседании синода в Екатеринбурге наряду с другими иерархами.

Напомним, недавно Украина предъявила права на православное христианство. Президент «Незалежной» Петр Порошенко заявил, что сначала была создана украинская церковь и только потом русская. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 июля будет отмечаться 1030-летие крещения Руси. В исторической науке точная дата крещения не называется – процесс шел более двух веков. Поэтому в церкви выбрали для празднования день смерти князя Владимира, скончавшегося 28 июля 1015 года. Юбилейные торжества запланированы и на Украине, и власти вновь поднимут тему автокефалии. В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) уже потребовал для Украинской православной церкви автокефалии, однако согласия не получил. Тогда он принял решение о создании Киевского патриархата, после чего РПЦ отлучила его от церкви и предала анафеме.

Екатеринбург, Москва, Киев, служба информации

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