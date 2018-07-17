Вопрос о повышении пенсионного возраста заксо рассмотрит в начале заседания

Депутаты свердловского заксобрания сегодня все-таки рассмотрят на общем пленарном заседании вопрос о повышении пенсионного возраста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», этот вопрос стоит в повестке вторым – сразу после утверждения новых членов общественной палаты.

В зале присутствуют 40 депутатов из 49. Отсутствуют депутаты Алексей Дронов, Андрей Жуковский, Михаил Зубарев, Олег Исаков, Алексей Кушнарев, Анатолий Марчевский, Кирилл Некрасов, Анатолий Никифоров, Владимир Рощупкин (находится в больнице). Зато в зале находится первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов.

Голосование за проект федерального закона будет поимённым, за это проголосовали 33 депутата, потив – шесть.

Рассмотрение второго пункта сегодняшней повестки ожидается долгим – на выступление по «пенсионному» вопросу на момент публикации записалось шесть депутатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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