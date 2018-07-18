А как же выборы? Один из лидеров свердловских эсеров переехал на теплое место в Омск

Еще один уральский справоросс получил высокое назначение в Омской области, которую с прошлого года возглавляет бывший координатор свердловского отделения СР Александр Бурков.

Как сообщает официальный портал администрации города Омска, вчера вечером Совет директоров АО «Омскэлектро» (учредитель – город Омск) утвердил временным генеральным директором 38-летнего депутата Свердловского заксо Андрея Жуковского. Уже сегодня Жуковский будет представлен коллективу акционерного общества, а с 19 июля он приступит к своим обязанности.

Как уже сообщал «Новый День», Андрей Жуковский, будучи лидером фракции СР в областном заксобрании, обещал возглавить протест против повышения пенсионного возраста. Но слова своего не сдержал. В понедельник, 16 июля, его не было на профильном промышленном комитете, из-за чего, в том числе, не собрался кворум. Вчера Жуковский не появился на заседании заксо, и голосование по пенсионному вопросу прошло без него. В то же время вопрос о досрочном прекращении его депутатских полномочий не ставился – по данным агентства, пока Жуковский планирует жить на два города. Добавим, что он должен был курировать выборную кампанию екатеринбургских эсеров. На кого ляжет эта работа сейчас – пока неизвестно. Сам Жуковский уже несколько дней недоступен для комментариев. В партийных списках «эсеров» на выборы в гордуму имя Жуковского не фигурирует – общегородскую тройку возглавил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Добавим, что ранее в Омск уехал другой свердловский эсер – депутат ЕГД Илья Лобов, который получил должность министра природных ресурсов Омской области.

Екатеринбург, Омск, служба информации

Екатеринбург, Омск. Другие новости 17.07.18

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