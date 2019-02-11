Омские СМИ прочат свердловского депутата себе в министры

Депутат Свердловского заксобрания Андрей Жуковский теоретически может возглавить Министерство энергетики и ЖКХ Омской области, которое в ближайшее время планирует создать его бывший однопартиец, губернатор Александр Бурков.

Как сообщает омское издание «Город55», сам Жуковский пока эту информацию не подтверждает, но теоретически допускает такую возможность. «Со мной таких разговоров никто не вел. Даже не знаю, откуда взялась такая информация. Но я солдат, если скажут… Если будет возможность подумать, то сам я не готов. Сейчас нахожусь в Москве в служебной командировке. Много лет предприятие славно работало без меня, так что в случае чего, работа будет продолжена…», – заявил Жуковский.

Напомним, в июле прошлого года совет директоров АО «Омскэлектро» (учредитель – город Омск) утвердил 38-летнего депутата Свердловского заксо Андрея Жуковского своим временным генеральным директором. При этом от мандата депутат отказываться не стал, хотя в Екатеринбурге появляется довольно редко.

Добавим, что исход свердловских эсеров в Омск продолжается. В конце января гордуму Екатеринбурга покинул депутат от «Справедливой России» Антон Швалев, который сообщил, что планирует работать в команде Буркова. Еще раньше в Омскую область переехал бывший екатеринбургский депутат Илья Лобов, который сейчас возглавляет региональное министерство природных ресурсов и экологии. Кроме того, сегодня стало известно, что вице-мэром Омска по строительству стал бывший чиновник екатеринбургской мэрии Михаил Губин.

Екатеринбург, Омск, служба информации

Екатеринбург, Омск. Другие новости 11.02.19

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