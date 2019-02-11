Бывший обитатель «серого» дома переехал в мэрию Омска

Новым вице-мэром Омска назначен бывший чиновник екатеринбургской администрации.

Как сообщается на официальном сайте мэрии Омска, 44-летний Михаил Губин будет курировать департамент строительства. К своим обязанностям новый руководитель приступит с 12 февраля.

Михаил Губин в 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист», в 2000 году – Федеральное высшее учебное заведение Российскую школу частного права с присуждением степени магистра частного права.

В мэрию Екатеринбурга пришел в июне 2004 года. До июля 2007 года был главным специалистом комитета по строительству администрации Екатеринбурга. С июля 2007 года по октябрь 2018 года – заместитель начальника, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

Трудовые отношения с ним были прекращены вскоре после избрания главой Екатеринбурга Александра Высокинского. Одновременно с Губиным новый мэр расстался с начальником отдела кадровой и муниципальной службы Сергеем Сунцовым и главой правового департамента Екатериной Грин. Губин женат, воспитывает четверых детей.

Екатеринбург, Омск, служба информации

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