Три руководителя отделов мэрии Екатеринбурга уволены по решению Высокинского

В мэрии Екатеринбурга состоялись первые увольнения после избрания на пост главы города Александра Высокинского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трудовые отношения прекращены с начальником отдела кадровой и муниципальной службы Сергеем Сунцовым, руководителем департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Михаилом Губиным и главой правового департамента Екатериной Грин. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе администрации города со ссылкой на мэра Александра Высокинского.

Напомним, после отставки Александра Якоба и упразднения поста сити-менеджера все заместители главы администрации работают в статуте «исполняющих обязанностей». Официально кадровых решений по ним пока не принято.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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