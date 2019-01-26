Еще один екатеринбургский депутат уедет в Омск к губернатору Буркову

Депутат от «Справедливой России» Антон Швалев уходит из городской думы Екатеринбурга. Вопрос о его досрочной отставке будет рассмотрен 29 января на заседании ЕГД.

В беседе с РИА «Новый День» Швалев пояснил, что он решил сложить депутатские полномочия в связи с переездом в другой регион. «Я уезжаю в Омск. Будут устраиваться на новую работу. Какую, пока не могу сказать. Узнаете все позднее», – прокомментировал депутат. О том, что Антон Швалев может влиться в команду губернатора Омской области Александра Буркова, местные СМИ сообщали еще летом 2018 года. Предполагается, что он займет один из постов в региональном правительстве.

Ранее в Омскую область переехали бывший екатеринбургский депутат Илья Лобов, который сейчас возглавляет региональное министерство природных ресурсов и экологии, и бывший депутат свердловского Заксобрания Андрей Жуковский, ставший гендиректором АО «Омскэнерго».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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