Политологи – о довыборах в ЕГД: «Люди голосовали с фигой в кармане»

Прошедшие вчера довыборы в гордуму Екатеринбурга принесли два никак не связанных друг с другом результата. Во-первых, в городе появились два заявивших о себе начинающих политика, во-вторых – неофициальная «депутатская группа Кочеткова» получила абсолютное большинство, добавив себе еще два мандата.

Политтехнолог Александр Пирогов считает, что кандидаты по округу № 3 Оксана Иванова (19,78%) и Владислав Постников (20,91%) в ходе кампании получили неплохой опыт и увеличили свою узнаваемость, что позволит потом использовать этот капитал на выборах следующего года – если будет такое желание. «В то же время второе место – это все равно поражение, победа – это только первое, – отметил Пирогов. – Теперь все эти кандидаты поняли, что для победы важны и межэлитные договоренности, и административные ресурсы. Может быть, к следующему году они проведут работу над ошибками».

Коллега Пирогова политтехнолог Алексей Швайгерт считает, что эти кандидаты были интереснее и фактурнее, чем представители тех же партий в 9-м округе, а кампания – агрессивнее и провокационнее. Но немалая заслуга в высоком результате Ивановой и Постникова принадлежит бюджетникам, которых принудительно согнали на выборы. «Когда идет принудиловка, люди идут голосовать с фигой в кармане – за кого угодно, только не за того, за кого им сказали», – считает эксперт.

Что касается победителей – Антона Швалева и Виталия Чачина, то оба эксперта согласны, что теперь «группа Кочеткова» получила простое большинство в думе, и может в любое время принимать выгодные ей решения, прежде всего – экономические. А насчет будущего мэра Александра Высокинского политтехнологи дают более осторожные прогнозы. С одной стороны, заявил Пирогов, «судьба мэра давно висит на волоске», но вряд ли обновленная дума действительно начнет добиваться его отставки через, например, выражение недоверия. «Это долго, муторно и непредсказуемо», – полагает Пирогов.

Швайгерт заявил, что не склонен преувеличивать роль группы большинства. «Не нужно думать, что какая-то группа депутатов получила плюс два мандата – и назавтра же в полуторамиллионном городе начнется демарш. Так дела не делаются, политика – гораздо тоньше. Скорее, это просто плюс два голоса в копилку, которые при необходимости можно использовать».

Напомним, на довыборах в ЕГД победили кандидаты от «Единой России» Антон Швалев и Виталий Чачин, которые еще год назад были справедливороссами. «Перекрасились» они перед самыми праймериз «Единой России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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