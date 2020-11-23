Названы окончательные результаты довыборов в ЕГД

Только что на заседании городского избиркома были утверждены окончательные результаты довыборов в городскую думу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по округу № 3 они выглядят так: единоросс Антон Швалев набрал 28,33% голосов; яблочник Владислав Постников – 20,91%; коммунистка Ольга Прожерина – 20,07%; Оксана Иванова от СР – 19,78%; либерал-демократ Александр Каптюг – 6,91%. В голосовании приняли участие 5 122 человека, или 9,93% избирателей.

В округе № 9 голоса распределились следующим образом: Виталий Чачин (ЕР) – 39,91%; коммунист Виталий Ряписов – 25,15%; яблочник Дмитрий Трынов – 14,39%; эсер Александр Смолин – 10,51%; либерал-демократ Евгений Луконин – 6,84%. В довыборах приняли участие 6 013 человек, или 10,36% от числа избирателей округа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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