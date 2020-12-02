Довыборы двух депутатов ЕГД обошлись в 24 миллиона рублей

На организацию дополнительных выборов двух депутатов городской думы Екатеринбурга было потрачено 24 миллиона рублей из городского бюджета. Об этом сообщила начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева, докладывая в думе о корректировке проекта казны 2020 года.

Отметим, изначально территориальным избирательным комиссиям выделялось 22 миллиона рублей, а председатель городского избиркома Вадим Антошин был уверен, что даже удастся сэкономить на масках и антисептиках.

«Эти деньги предусмотрены, в том числе, на оплату труда членов участковых комиссий и волонтеров, которые будут раздавать маски, а также разъяснять избирателям правила голосования. Окончательные расходы на организацию довыборов станут понятны после подведения итогового финансового отчета – уже после голосования. Я думаю, что будет небольшая экономия средств, поскольку какая-то часть СИЗ у теркомов еще сохранилась», – говорил ранее Антошин в беседе с «Новым Днем».

Напомним, довыборы в ЕГД состоялись 22 ноября с предшествующим 10-дневным досрочным голосованием. На них одержали победу два представителя «Единой России» – Антон Швалев и Виталий Чачин. Кампания сопровождалась локальными скандалами и аномально высокой явкой на досрочном голосовании, причем в основной день довыборов на избирательные участки пришли всего 5% жителей. Голосование также проходило в условиях пандемии, то есть избирательные комиссии тратили дополнительные деньги на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию участков.

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Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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