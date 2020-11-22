Итоговая явка на довыборах в Екатеринбурга – 10,2%. Половина избирателей проголосовали досрочно

Появились первые данные по явке на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской думы. Как сообщил представитель «Яблока» Максим Петлин, в обоих округах проголосовали чуть больше 10% избирателей (10,25% и 10,21% соответственно). При этом сегодня, 22 ноября, на участки пришли только 5% горожан, остальные проголосовали досрочно. Ранее наблюдатели от «Яблока» отмечали, что на некоторых участках доля проголосовавших досрочно превысила 60%.

Сейчас в участковых комиссиях заканчивается подсчет голосов. По первым предварительным данным, в округе № 3 побеждает единоросс Антон Швалев, но с небольшим отрывом от соперников.

«Данные по первым трем участкам: на УИК 1206 побеждает кандидат партии «Справедливая Россия» Оксана Иванова, на 1290 – кандидат от «Яблока», а на 1284 – кандидат от КПРФ. Единоросс пока не побеждает нигде. […] Интрига была недолгой. Следующие девять участков за представителя ЕР. Отрыв 10-15 голосов на каждом, вроде немного. Но показывает, почему им так была важна мобилизация на досрочке», – пишет в фейсбуке депутат Госдумы от СР Дмитрий Ионин.

Результаты по девятому округу пока неизвестны.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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