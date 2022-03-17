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Четверг, 17 марта 2022, 11:29 мск

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В Академическом районе досрочно проголосовали на довыборах в думу почти тысяча человек

В досрочном голосовании на дополнительных выборах в думу Екатеринбурга в первый день приняли участие 1306 горожан. Наиболее высокая явка отмечается в округе № 10 в Академическом районе – там вчера за четыре часа отдали свой голос 979 человек. В округе № 2 в Верх-Исетском районе за тот же период проголосовали 327 жителей.

Напомним, проголосовать досрочно могут избиратели, которые по уважительной причине не смогут присутствовать на своем избирательном участке в день довыборов – 27 марта. К уважительным причинам относятся отпуск, командировка, учеба, общественные обязанности, состояние здоровье. Помещения участков открыты с 16 до 20 часов в будние дни и с 10 до 14 часов в выходные. Список кандидатов можно посмотреть здесь.

Отметим, что и на предыдущих довыборах в Екатеринбургскую думу явка на досрочном голосовании была аномально высокой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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