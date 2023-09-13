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Среда, 13 сентября 2023, 10:08 мск

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Спикером Екатеринбургской думы может стать выходец из ФСБ

На пост председателя Екатеринбургской думы претендует бывший сотрудник свердловского УФСБ Сергей Павленко, выигравший выборы в одномандатном округе № 25. О том, что его кандидатура согласована, рассказали несколько источников «Нового Дня». Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе СРО «Единая Россия» сообщили, что решения пока не принято.

Избрание нового спикера должно состояться на первом заседании городской думы, которое назначено на 26 сентября. Однако в пресс-службе ЕГД уточнили, что дата может быть скорректирована «при необходимости».

Среди других претендентов на должность спикера называются директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий и депутат предыдущего созыва Михаил Матвеев.

Сергей Павленко с 1996 по 2016 годы служил в органах госбезопасности. Участвовал в боевых действиях в составе спецподразделения «Альфа». Сейчас работает в службе охраны уральского филиала «Газпром». Является членом общественной палаты Свердловской области.

«Мой жизненный принцип: смелым судьба помогает. Я всю жизнь служил государству и защищал граждан. Надеюсь, что мои профессиональные знания и опыт по противодействию преступности будут полезны в стенах городской думы», – заявлял Павленко в презентационном ролике на праймериз «Единой России».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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