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Среда, 13 сентября 2023, 15:14 мск

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Анна Гурарий стала основным кандидатом на пост спикера Екатеринбургской думы

Председателем Екатеринбургской думы с большой долей вероятности станет 33-летняя директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий.

«Городу, который позиционирует себя как студенческая столица, нужно молодое, красивое, свежее лицо, ведь основная работа спикера – представительская. Евгений Куйвашев уже встретился с Гурарий и сообщил ей об этом решении», – сообщает telegram-канал «Не для протокола», близкий к резиденции губернатора.

Как ранее писал «Новый День», среди других кандидатур на пост спикера думы рассматривались выходец из ФСБ Сергей Павленко и опытный депутат Михаил Матвеев. Выборы нового спикера должны состояться 26 сентября на первом заседании Екатеринбургской думы после выборов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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