«Паровозы» отцеплены. Утвержден окончательный список депутатов ЕГД

Ленинский избирком Екатеринбурга принял решение о передаче восьми депутатских мандатов кандидатам, избранным по партийным спискам.

В «Единой России» от мандатов отказались глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин, депутат заксо Сергей Карякин, врач Игорь Огарков. Вместо них в гордуму проходят депутаты предыдущего созыва Тимофей Жуков, Анастасия Немец, Антон Швалев и экс-министр сельского хозяйства области Илья Бондарев.

В КПРФ, которая получила один списочный мандат, от него отказались секретарь обкома Александр Ивачев и депутаты заксо Римма Скоморохова и Олег Гордеев. Мандат перешел Виктории Ивачевой.

После отказа от мандатов лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и депутата-одномандатника Дмитрия Николаева в гордуму проходят Николай Вахрушев и Ксения Лещенко.

В СРЗП от мандата отказался депутат Госдумы Андрей Кузнецов, его место займет Денис Хованцев.

Только от двух партий депутатами стали именно те, кто возглавлял на выборах партийный список – «яблочник» Константин Киселев и Сергей Козлов («Новые люди»).

Как уже сообщалось, депутатами по одномандатным округам стали Михаил Матвеев, Станислав Киселев, Дмитрий Сторожилов, Татьяна Вяткина, Алексей Смирнов, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Александр Альшевских, Анна Гурарий, Артур Зиганшин, Владимир Крицкий, Виталий Чачин, Александра Журавлева, Павел Пустозеров, Михаил Вечкензин, Алексей Шестаков, Владислав Овчинников, Игорь Володин, Алексей Вихарев, Виктор Сомиков, Марина Харитонова, Дмитрий Николаев, Дмитрий Сергин, Елена Бондаренко, Сергей Павленко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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