Спикер ЕГД должен быть взрослым и не рыдать по ночам от обидных слов депутата Колесникова Авторская колонка политтехнолога Александра Ханина

После подведения итогов выборов в гордуму Екатеринбурга наблюдатели задались новым вопросом: кто станет ее председателем? «Новый День» уже писал, какие есть версии: выходец из ФСБ Сергей Павленко, бывший вице-мэр Михаил Матвеев, директор департамента политологии УрФУ Анна Гурарий. Политтехнолог Александр Ханин высказал свои соображения о кандидатах на этот пост.

«Спикером должен стать опытный депутат, который отработал минимум один созыв и был руководителем депутатской комиссии. Иначе дума обречена минимум год находиться в неработающем состоянии. Или нужен очень опытный советник. Такой как я ))

Опыт работы в составе гордумы не заменить ничем. Даже руководством клубком на кафедре гадюк. Ни чиновник, ни военный не даст результат сходу. Есть определенный шанс у юриста, специализирующегося на нормативных актах местного самоуправления. Судя по тому, что львиная доля депутатов – представители застройщиков, был бы неплох прораб (зачеркнуто) принц генплана (зачеркнуто) эксперт в градостроительных вопросах.

Как и в любом коллективе, более опытные коллеги будут издеваться над новичком, троллить и подставлять в глупые ситуации. Председателем гордумы должен стать опытный политик. Или человек без чувств с броней в три пачки маргарина. Который не будет от экспрессии и обидных слов депутата Колесникова рыдать по ночам.

Председателя должно без принуждения и насилия поддерживать большинство. Потому что он один из них. Я участвовал пару раз в активностях класса «спикер против депутатов», они всегда заканчиваются одинаково – отставкой спикера.

Председатель по возрасту должен быть старше большинства депутатов. Время сейчас, конечно, преисполнено неуважением к старшим, но Россия еще пока держится на плаву традиционных ценностей.

Зарабатывать авторитет в стиле Ивана Грозного подавлением бунтов и казнями можно, конечно. Но для этого надо филигранно разбираться в государственном устройстве, психологии и в манипулировании общественным сознанием. Хотя, конечно, представить, как Виктория Ивачева в роли спикера публично унижает «фруктовую фракцию» – отдельный эротический сон политтехнолога.

Важно, чтобы председателя думы не мог никто ничем шантажировать. Кроме Алексея Валерьевича Орлова, конечно.

Что касается согласования в Администрации Президента, им важен председатель-единоросс, а остальное суета сует.

Сейчас начинается процесс наподобие безумного формирования списков на праймериз. Есть трое крупных: кандидат от мэра, кандидат от губернатора, кандидат от полпреда и пять-шесть мелких от потративших на выборы денег и рыбов ФПГ.

На мой взгляд, подходящих кандидатур негусто. На месте АВ Орлова, я бы выбирал из этих трех:

Матвеев/Сергин/Бондаренко.

И будет мир. Если, конечно, глава медицинской фракции не устроит истерику. Тогда лучше оставить Игоря Володина. Ничья».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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