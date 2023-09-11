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Понедельник, 11 сентября 2023, 17:34 мск

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ЛДПР отвоевала один мандат у «Единой России» в Екатеринбургской думе

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия распределила партийные мандаты по результатам голосования по единому округу.

Как сообщил «Новому Дню» председатель комиссии Вадим Антошин, «Единая Россия» (41,87% голосов) забирает четыре мандата, ЛДПР (14,6% голосов) получает два мандата. КПРФ, «Справедливая Россия – за правду», «Яблоко» и «Новые люди» – по одному. Таким образом, в городскую думу проходит четвертый номер списка ЛДПР Ксения Лещенко, а единоросс Антон Швалев теряет место.

Вкупе с результатами выборов по одномандатным округам «Единая Россия» получает 27 мест в Екатеринбургской думе, ЛДПР – 3 места, КПРФ – 2 места, СРЗП, «Яблоко» и «Новые люди» – по одному. Как будет примерно выглядеть новый состав думы, можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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