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Пятница, 15 сентября 2023, 09:20 мск

Новости Екатеринбург

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Новым депутатам вручат мандаты в уральской резиденции Путина

Стало известно, как пройдет церемония торжественного вручения мандатов избранным 10 сентября депутатам гордумы Екатеринбурга.

Как сообщили в администрации города, мероприятие пройдет в понедельник, 18 сентября, в 16:00 в Доме Севастьянова. Сейчас этот памятник архитектуры носит статус «Дом почетных гостей Свердловской области», в 2009 году он использовался как временная резиденция президента России на период проведения саммитов ШОС и БРИК.

Почетными гостями на церемонии станут полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, спикер заксо Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, до 2018 года вручение мандатов новоизбранным депутатам проводилось в муниципальном Камерном театре. Но для созыва, избранного 5 лет назад, было сделано исключение. Тогда из-за конфликта городского избиркома и мэрии депутаты получали удостоверения в здании областного правительства. Поздравить их пришли заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов, главный федеральный инспектор Свердловской области Данила Трубинов и вице-губернатор Азат Салихов. Как это было, можно посмотреть здесь.

Как уже сообщал «Новый День», по итогам выборов «Единой России» досталось 27 мест, ЛДПР – 3 места, КПРФ – 2, партиям «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» – по одному месту.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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