Избирком определил дату вручения мандатов новоизбранным депутатам ЕГД

Вручение мандатов Екатеринбургской думы победителям выборов состоится 18 сентября. Об этом «Новому Дню» сообщил глава Ленинской РТИК Вадим Антошин. Где пройдет церемония – пока решается.

По традиции вручение мандатов новоизбранным депутатам проводится в муниципальном Камерном театре. Но для предыдущего созыва, избранного в 2018 году, было сделано исключение. Тогда из-за конфликта городского избиркома и мэрии депутаты получали удостоверения в здании областного правительства.

В ближайшие дни партиям предстоит распределить мандаты по списочной части. «Единой России» досталось 4 места, ЛДПР – 2 места, КПРФ, партиям «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» – по одному месту. Предварительный список депутатов новой думы можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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