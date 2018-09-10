Церемония вручения мандатов депутатам ЕГД будет скромной из-за ссоры мэрии и Захарова

Торжественное вручение мандатов новоизбранным екатеринбургским депутатам предположительно состоится в начале следующей недели. Об этом «Новому Дню» сообщил председатель избиркома Илья Захаров. При этом пока не определено место проведения церемонии.

«В прошлые разы это был Камерный театр (муниципальное учреждение – прим. ред.) Сейчас не знаю. Если нам ничего не дадут, городская дума пообещала выделить зал заседаний. Там и будем проводить выдачу удостоверений об избрании», – сообщил глава комиссии.

Напомним, выборы депутатов гордумы Екатеринбурга прошли в атмосфере конфликта мэрии и главы избирательной комиссии Ильи Захарова. Во время подсчета голосов избирком остался без интернета и мобильной связи, а Захарову пришлось проводить брифинги с журналистами в коридоре. Сам он связывает это с местью городской администрации за «неправильное» голосование в конкурсной комиссии при отборе кандидатов на пост мэра. Вопреки ожиданиям, Илья Захаров поддержал кандидатуру вице-губернатора Александра Высокинского, а не замглавы администрации города Алексея Кожемяко (последний в итоге не попал в тройку финалистов). В мэрии не скрывают, что причина действительно в этом. Поступок Ильи Захарова команда городских управленцев расценила как предательство. Глава избиркома в ответ говорит, что ни от кого не скрывал свое решение по выбору кандидата в мэры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.18

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