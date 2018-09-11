В мэрии Екатеринбурга не исключили оспаривания итогов выборов в ряде округов

Результаты голосования 9 сентября в некоторых избирательных округах Екатеринбурга, возможно, будут оспорены. Об этом заявил в эфире телекомпании «41 канал» замглавы администрации города Сергей Тушин.

«Насколько мне известно, будут попытки оспаривать результаты, это дело кандидатов. Будут оспаривать, в том числе в судебном порядке, в ряде округов. Но это дело собственно самих кандидатов», – подчеркнул он.

По словам Тушина, особенность нынешних екатеринбургских выборов в том, что отмечено много противоправных действий в отношении их участников, причем отнюдь не безобидных. «В отдельных округах была сформирована целая система физического воздействия на кандидатов. Уничтожение имущества, запугивание кандидатов, угрозы. Теперь выборы закончились, и очень важно, чтобы эта технология решения политических вопросов не перешла в экономическую сферу», – отметил Тушин.

Также замглавы выразил сожаление, что на участки пришла только четверть избирателей, а 75% горожан выборы проигнорировали. Он напомнил, что именно новой думе предстоит через две недели выбрать главу города.

Напомним, что коллеги Тушина придерживаются другой точки зрения – что серьезных нарушений на выборах не было и оснований для отмены итогов нет. Об этом вчера заявили председатель облизбиркома Валерий Чайников и председатель горизбиркома Илья Захаров.

Екатеринбург, служба информации

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