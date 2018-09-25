Полпред президента Цуканов поздравил губернатора Куйвашева с окончанием выборов

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сегодня встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и обсудил ситуацию в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в полпредстве, Николай Цуканов поздравил губернатора с завершением избирательной кампании в Екатеринбурге и других муниципалитетах Свердловской области. В свою очередь губернатор рассказал о своих дальнейших планах, в частности, о подготовке Екатеринбурга к итоговому этапу конкурса на право проведения всемирной выставки «Экспо-2025».

Напомним, сегодня утром городская дума седьмого созыва избрала нового мэра Екатеринбурга – им стал вице-губернатор Александр Высокинский. Его кандидатуру поддержали единогласно все 36 депутатов.

Екатеринбург, служба информации

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